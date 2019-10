Sejm starej kadencji idzie jak burza. Przyjął uchwałę „potępiającą akty nienawiści antykatolickiej”. O 18.15 Sejm starej kadencji odesłał do komisji drakoński projekt ustawy zakazującej edukacji seksualnej. 20 minut później przyjął uchwałę “potępiającą akty nienawiści antykatolickiej”. Z uzasadnienia: “Katolicyzm i katolicy są ofiarami notorycznych prześladowań i wrogości”. PO: “Uchwały Sejmu nie mogą wskazywać, którą grupę można obrażać, a której nie” Dziś (16 października) Sejm starej kadencji przyjął kolejny w tym roku katolicki projekt. Posłowie zagłosowali uchwałą potępiającą „wszystkie akty nienawiści i pogardy antykatolickiej” i wezwał „do ich potępienia wszystkie podmioty życia publicznego: państwa i organizacje międzynarodowe, władze publiczne i ośrodki opinii społecznej”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

