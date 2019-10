Seksedukatorzy w szkołach jak handlarze narkotyków Projekt ustawy, która wprowadza kary więzienia za edukację seksualną, trafiła do sejmowej komisji. Ks. Dariusz Oko w Radiu Maryja skomentował edukowanie dzieci i młodzieży w kwestii życia seksualnego. – Dopuszczanie seksdeprawatorów do szkoły to jest podobnie, jakby wpuszczać do szkoły handlarzy narkotyków czy handlarzy wódki – mówi duchowny. Ks. Oko jest gorącym zwolennikiem projektu, nad którym pracuje Sejm. – Gdyby przyszedł jakiś człowiek, diler narkotyków, do szkoły i zaczął namawiać dzieci do przyjmowania narkotyków (albo handlarz wódki do picia alkoholu) to zostałby aresztowany, wyprowadzony w kajdankach ze szkoły. Czymś podobnym jest wpuszczanie seksdeprawatorów, którzy są, jak gdyby handlarzami prymitywnego, wulgarnego seksu – mówi duchowny z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Ustawę wprowadzającą kary za edukację seksualną otwarcie krytykuje znana modelka Anja Rubik. Pojawiła się m.in. na proteście Ogólnopolskiego Strajku Kobiet w tej sprawie. – Twarzami propagandy ideologii LGBT oraz gender stają się artyści oraz tzw. celebryci. W tym kontekście należy pamiętać o tym, że jeśli dany człowiek ma jeden talent, to nie znaczy, że zna się na wszystkim – uważa ks. Oko. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

