Senat ma wrócić do prawdziwej legislacji Senatorowie PO zaapelowali do PiS i marszałka Karczewskiego, aby nie organizować posiedzenia Senatu poprzedniej kadencji. – To jest niezgodne z dotychczasową praktyką parlamentarną i w przyszłości może być wykorzystywane dla złych intencji i złych celów. To jest zły precedens – mówił w Senacie Bogdan Klich. W środę zakończyło się posiedzenie Sejmu jeszcze poprzedniej kadencji. Jeszcze przed wyborami PiS-owska większość w prezydium zdecydowała, że ostanie posiedzenie przeniesie na po wyborach. – To jest niezgodne z dotychczasową praktyką parlamentarną i w przyszłości może być wykorzystywane dla złych intencji i złych celów. To jest zły precedens. Ten precedens nie powinien się zdarzyć zarówno w Sejmie, jak i w Senacie – mówił w Senacie Bogdan Klich. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

