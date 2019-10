Setki osób stały w kolejce, aby zdobyć autograf Olgi Tokarczuk Tłumy czytelników od godzin rannych w niedzielę ustawiały się w kolejce przed Wydawnictwem Literackim w Krakowie, aby dostać autograf laureatki Nagrody Nobla Olgi Tokarczuk. Pisarka podpisywała książki przez ok. 4 godziny, nie wszystkim udało się zdobyć autograf. Ostatni w kolejce, co najmniej 100 osób, nie otrzymali podpisów, ponieważ noblistka musiała wyjść ok. godz. 14. Obecnie Wydawnictwo Literackie zbiera dane od tych, którzy czekali, a nie dostali autografu. Osoby te będą miały pierwszeństwo na następnym spotkaniu z Tokarczuk w Krakowie – najprawdopodobniej w grudniu. W niedzielę pierwsi czytelnicy przyszli przed Wydawnictwo Literackie w Krakowie już o godz. 5 rano. Od 8 rano kolejka szybko się powiększała. O godz. 10, kiedy noblistka rozpoczęła podpisywanie książek, sznur czytelników z książką w ręku sięgał z ulicy Długiej do placu Jana Matejki. Kolejne osoby dołączały do kolejki jeszcze w południe – wówczas sięgała ona wciąż niemal do placu Matejki. Kolejka przestała rosnąć w chwili, gdy przedstawiciel Wydawnictwa Literackiego przyniósł ostatniej osobie w kolejce białą kartkę z napisem „Jestem ostatni w kolejce”. Na kartce tej zostało dopisane imię i nazwisko „ostatniej” – Weronika Indyk. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

