Siatkarze walczą o srebrny medal Pucharu Świata Reprezentacja Polski poniosła w niedzielę drugą porażkę w Pucharze Świata. W meczu na szczycie morderczego turnieju Biało-Czerwoni przegrali w Hiroszimie z niepokonaną Brazylią 2:3 (25:19, 23:25, 19:25, 25:16, 11:15). Po ośmiu seriach spotkań tylko Brazylia mogła pochwalić się kompletem zwycięstw. Sklasyfikowana na drugim miejscu Polska miała na swoim koncie siedem wygranych, a jedyną porażkę poniosła z rąk siatkarzy Stanów Zjednoczonych (1:3). Dla końcowego układu tabeli niedzielny hit miał zatem ogromne znaczenie. Biało-Czerwoni znakomicie rozpoczęli niedzielny mecz. Dość powiedzieć, że Brazylijczycy nie prowadzili w nim ani razu, tylko dwukrotnie doprowadzając do remisu (1:1 i 13:13). Mistrzowie olimpijscy mieli wielkie problemy z polską zagrywką, dokładnie przyjmując ledwie 17 proc. podań. Koncertowo spisywał się Wilfredo Leon, znakomicie atakując, serwując i blokując (trzy bloki w tej odsłonie meczu). To w dużej mierze dzięki niemu zawodnicy Vitala Heynena wyszli na prowadzenie 19:15, którego nie oddali już do końca. W finałowej fazie partii Canarinhos mieli wielką ochotę poprosić w dwóch sytuacjach o challenge, ale wszystkie wykorzystali na początku meczu. Świetne zagrywki Mateusza Bieńka sprawiły, że udało się wygrać seta różnicą sześciu punktów (25:19). W drugim secie Brazylijczycy postawili dużo trudniejsze warunki. Choć grano “punkt za punkt”, to wciąż na prowadzeniu byli Polacy. To zmieniło się dopiero przy stanie 16:15 dla rywali, a to tylko ich uskrzydliło. Mistrzowie świata jednak nie złożyli broni i w końcu uaktywnili swoją grę blokiem. Znakomita zmiana w wykonaniu Aleksandra Śliwki zaowocowała w decydującej fazie punktami w ataku. Niestety, przy stanie 23:23, mając praktycznie czystą siatkę, 24-letni przyjmujący posłał piłkę w aut, a za chwilę rywale wygrali seta 25:23. Trzecia partia miała zdecydowanie odmienny przebieg, bo tym razem to Polacy nie prowadzili ani razu. Brazylia zdecydowanie poprawiła grę zarówno w obronie, jak i ataku. Atomowe uderzenia Alana, Leala i świetne rozegranie Bruno sprawiło, że rywale odskoczyli na 8:4 i 13:8. Rozpędzonej maszyny nie udało się Biało-Czerwonym, którzy popełniali stanowczo za dużo błędów, zatrzymać do końca. Canarinhos zrewanżowali się na pierwszą partię, również wygrywając 25:19. Na szczęście Polacy potrafili poderwać się do walki i w czwartym secie szybko objęli prowadzenie 5:0. Na tym nie poprzestali. Bardzo uaktywnił się w ataku Michał Kubiak, a blokiem świetnie zaczął grać Karol Kłos. Prowadząc wysoko (8:2, 13:5, 20:11), mogli sobie pozwolić na grę pozbawioną nerwów, co pozytywnie przełożyło się na skuteczność. Canarinhos nie mieli nic do powiedzenia i przegrali 16:25. Tie-break oba zespoły rozpoczęły z wysokiego “C”. Emocje i poziom sportowy były godne finałów największych imprez świata. Przy stanie 2:2 znów czarować zaczął Leal, zdobywając trzy kolejne punkty, w tym jeden po zagrywce. Kluczowe dla losów meczu okazały się polskie błędy ze środkowej fazy ostatniej odsłony. Najpierw w długiej wymianie przy stanie 6:4 dla Canarinhos Bieniek nie zrozumiał intencji Fabiana Drzyzgi, następnie przy 6:8 zawodnicy Heynena znów popełnili prosty błąd w rozegraniu, a przy 7:9 w dobrej sytuacji piłkę w aut posłał Leon. Brazylia z zimną krwią potrafiła wykorzystać powyższe prezenty, a w odpowiednich momentach sprawy w swoje ręce brał Leal. Na skuteczną pogoń nie było już szans. Siatkarze trenera Renana Dal Zotto wygrali 15:11. Dzięki wygranej, mająca na swoim koncie dziewięć zwycięstw Brazylia, umocniła się na pierwszym miejscu. Polacy wciąż są wiceliderem, ale do mistrzów olimpijskich na dwie kolejki przed końcem tracą cztery punkty. W ciągu 15 dni drużyny rozegrają w Pucharze Świata po 11 spotkań systemem “każdy z każdym”. Tym razem turniej nie daje możliwości wywalczenia awansu na igrzyska, choć akurat Polacy występ w Tokio zapewnili sobie już wcześniej. Polska –Brazylią 2:3 (25:19, 23:25, 19:25, 25:16, 11:15) Polska: Maciej Muzaj (17), Wilfredo Leon (17), Karol Kłos (14), Michał Kubiak (9), Mateusz Bieniek (8), Fabian Drzyzga (1), Paweł Zatorski (libero) oraz Damian Wojtaszek (libero), Aleksander Śliwka (2), Marcin Komenda, Łukasz Kaczmarek (2), Artur Szalpuk (2). Brazylia: Alan Souza (27), Yoandy Hildago Leal (21), Lucas Saatkamp (9), Mauricio Luiz De Souza (5), Ricardo Lucarelli Souza (4), Bruno Rezende (2), Thales Hoss (libero) oraz Douglas Correia De Souza (2), Isac Santos (1), Flavio Gualberto (1), Mauricio Silva, Fernando Kreling, Felipe Roque. W poniedziałek Biało-Czerwoni pokonali w 10. kolejce Kanadę 3:0 i są o krok od zdobycia srebrnego medalu. Drużyna spod znaku klonowego liścia w niedzielę sprawiła niespodziankę, pokonując Włochy 3:2, odnosząc w ten sposób czwarte zwycięstwo w turnieju. Mimo że w meczach o stawkę w ostatnich latach nasz zespół nie przegrywał z Kanadą, a jedynej porażki doznał w spotkaniu towarzyskim w 2018 roku, to i tak było jasne, że w Hiroszimie łatwo Polakom nie będzie. W porównaniu do niedzielnego meczu z Brazylią trener Vital Heynen dokonał kilku zmian. Od pierwszej minuty zaczęło tylko trzech zawodników, którzy dzień wcześniej wyszli w wyjściowym składzie. To Maciej Muzaj, Karol Kłos i Wilfredo Leon. Biało-Czerwoni zaczęli zgodnie z planem, od prowadzenia 6:2, ale Kanadyjczycy szybko wyrównali. Gdy nasz zespół po drugiej przerwie technicznej odskoczył rywalom na trzy punkty (18:15), wydawało się, że zwycięstwo w tej partii jest już na wyciągnięcie ręki. Rywale jednak ponownie nie złożyli broni – wykorzystali proste błędy w polskich szeregach, zdobywając cztery punkty z rzędu. Na szczęście w końcówce Biało-Czerwonym udało się rozstrzygnąć seta na swoją korzyść – 25:23. Jeszcze większe problemy Polacy mieli w drugim secie. Największe sprawiali je nam Sharone Vernon-Evans i Ryley Brendan Barnes. Po skutecznym ataku Arthura Szwarca rywale byli coraz bliżej wygranej w tej partii, prowadzili już 22:19. Na szczęście odpowiedź przyszła błyskawicznie – Leon, Kłos i Artur Szalpuk przyczynili się do tego, że po kilku chwilach mieliśmy już remis i emocje w końcówce. Biało-Czerwoni pokazali, jak się je rozgrywa. Znów zaczął funkcjonować nasz blok (w sumie dziesięć punktów zdobyliśmy w ten sposób) i wygrana na przewagi – 26:24 – stała się faktem. Trzecia partia była bardzo podobna. Żadna z drużyn nie prowadziła więcej niż trzema punktami. Tym razem polscy siatkarze oszczędzili swoim kibicom nerwów w końcówce – wygrali do 20 i całe spotkanie 3:0. Najskuteczniejszy w naszych szeregach był Muzaj – 13 punktów. Dwa mniej dołożył Kłos, a trzy mniej Aleksander Śliwka. Biało-Czerwoni utrzymali tym samym drugą lokatę w tabeli. POLSKA – KANADA 3:0 (25:23, 26:24, 25:20) Polska: Maciej Muzaj (14), Marcin Komenda, Wilfredo Leon (7), Aleksander Śliwka (10), Jakub Kochanowski (4), Karol Kłos (11), Paweł Zatorski (libero) oraz Damian Wojtaszek (libero), Artur Szalpuk (9), Fabian Drzyzga (1), Michał Kubiak, Łukasz Kaczmarek. Kanada: Steven Marshall (7), Ryley Brendan Barnes (11), Sharone Vernon-Evans (19), Derek Epp (3), Arthur Szwarc (7), Danny Demyanenko (8), Jason Derocco (libero) oraz Nicholas Hoag (1), Byron Keturakis. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

