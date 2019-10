Skandal na linii Kijów-Waszyngton. Pogrążające wiadomości. Amerykanie wywierali naciski na Ukraińców, by ci wszczęli śledztwo ws. syna kandydata na prezydenta USA Joe Bidena. Ujawnione wiadomości dowodzą, że w zamian Kijów miał otrzymać pomoc wojskową a Wołodymyr Zełenski – zaproszenie do Białego Domu. Śledczy z amerykańskiego Kongresu działający w ramach procedury impeachmentu przesłuchali pierwszego świadka. Był nim Kurt Volker, były ambasador USA przy NATO, jeszcze przed tygodniem specjalny wysłannik Stanów Zjednoczonych na Ukrainie (29 września złożył dymisję). Korespondencja, którą Volker prowadził z otoczeniem prezydenta Wołodymera Zełenskiego i oficjelami USA przy Unii Europejskiej potwierdza to, o czym mówi się od kilku dni. Donald Trump chcąc zdyskredytować swojego przeciwnika w kampanii prezydenckiej, chciał posłużyć się Ukraińcami. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

