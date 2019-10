“SN nie mógł podjąć innej decyzji”. Ekspertka wyjaśnia, dlaczego protest PiS był kpiną. – PiS nie ma dobrej tradycji w protestach wyborczych. Na przykład w 2014 roku po wyborach samorządowych partia też zasypała sądy okręgowe protestami, wytoczyła najcięższe działa, a potem się okazywało, że nie ma żadnych dowodów na sfałszowanie wyborów – tak Anna Godzwon, ekspertka ds. prawa wyborczego, komentuje oddalenie protestu wyborczego PiS przez Sąd Najwyższy.

Anna Dryjańska: Zaskoczyła panią dzisiejsza decyzja Sądu Najwyższego, który zdecydował, że nie rozpatrzy protestu wyborczego PiS ws. głosowania do Senatu w okręgu nr 75?



Anna Godzwon: Nie wyobrażałam sobie innej decyzji. Sąd stwierdził to, co powtarzałam od momentu, w sieci zaczął krążyć skan wniosku Prawa i Sprawiedliwości. W tym proteście wyborczym nie było żadnych dowodów na to, że mogło dojść do nieprawidłowości związanych z głosowaniem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.