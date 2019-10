Specjalna szkoła w Indiach kształci ofiary handlu ludźmi, tak żeby w przyszłości mogły zostać prawnikami Każdego roku około 20 000 indyjskich kobiet i dzieci sprzedawanych jest w imię współczesnego niewolnictwa. To ponad 50 kobiet i dzieci każdego dnia, których życie jest uprzedmiotowione – ich egzystencja jest towarem, który można kupić lub sprzedać. Co jeśli każda z tych kobiet mogłaby przeistoczyć się z ofiary handlu, w adwokata zaciekle walczącego przeciwko tym praktykom? Właśnie to było myślą przewodnią otwartej w kwietniu “Szkoły sprawiedliwości”, placówki zawodowej, pomagającej byłym ofiarom handlu ludźmi dostać się na studia prawnicze. Według UNICEF na całym świecie ponad 21 milionów ludzi stanowią ofiary nielegalnego handlu ludźmi, a w zdecydowanej większości są to kobiety i dziewczęta. “Szkoła sprawiedliwości” to pionierski program, który ma na celu pomóc takim kobietom stanąć na nogi i ostatecznie znaleźć pracę jako prawnicy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

