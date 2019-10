Spór Kaczyńskiego z Trzaskowskim o 500 plus – To jest zapowiedź tego, co będzie się działo z tym wielkim programem społecznym, jeżeli nasi przeciwnicy przejmą władzę – ocenił dziś prezes PiS Jarosław Kaczyński, odnosząc się do słów prezydenta stolicy o braku środków na wypłaty “500 plus” w Warszawie. Do słów prezesa PiS odniósł się już prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jarosław Kaczyński zapewniał, że władzom Warszawy przekazano środki potrzebne do wypłaty świadczenia “Rodzina 500 plus”. – Proszę nie kłamać, samorządy popierają i realizują 500 plus – powiedział Rafał Trzaskowski. Kierownictwo ministerstwa rodziny zwróciło się do władz Warszawy z prośbą o wypłatę wszystkich należnych świadczeń z programu “Rodzina 500 plus” jeszcze w tym miesiącu. Jarosław Kaczyński zapewniał, że władzom Warszawy przekazano środki potrzebne do wypłaty świadczenia “Rodzina 500 plus”. Ocenił, że nie ma żadnych przeszkód do wypłaty, a “jest tylko polityka”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

