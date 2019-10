Spotkanie burmistrzów z Justinem Trudeau – co z przemocą? Burmistrzowie z regionu Toronto z zadowoleniem przyjęli plan przywódcy liberałów Justina Trudeau, aby dać władzom miejskim prawo do ustanowienia zakazania broni palnej, ale powiedzieli, że propozycja nie idzie wystarczająco daleko, aby zatrzymać rozlew krwi. Podczas spotkania z Justinem Trudeau we wtorek w Richmond Hill lokalni liderzy miast powiedzieli, że chcieliby zobaczyć ogólnokrajowy zakaz używania broni palnej, do czego jednak Trudeau nie zobowiązal się. Zdaniem burmistrz Mississaugi Bonnie Crombie, lepej byłoby aby zasięg zakazu był ogólnokrajowy ale „w tej chwili jednak doceniamy informację o finansowaniu, które zostanie przekazane bezpośrednio, aby pomóc nam w finansowaniu pogramów do walki z bronią i gangami”. Trudeau ogłosił federalne zobowiązanie do przekazania 250 milionów dolarów w ciągu pięciu lat, aby pomóc miastom w opracowaniu własnych lokalnych rozwiązań w walce z przemocą i gangami. Powiedział, że rząd federalny przekaże pieniądze bezpośrednio gminom, omijając szczebel prowincjami. Trudeau powiedział, że przywódcy gmin w całym Ontario i reszcie kraju „zasługują na partnera, który zainwestuje w nich i da im narzędzia do dalszej walki z przestępczością związaną z bronią palną”. Rząd Ontario i premier Doug Ford nie dostarczył pieniędzy potrzebnych gminom do zapewnienia bezpieczeństwa swoim obywatelom, dlatego 250 milionów dolarów dla gmin trafi bezpośrednio do tych gmin, wyjaśnił Trudeau. Crombie powiedziała, że ​​ma nadzieję, że burmistrzowie Ontario zachęcą premiera Douga Forda – który powiedział, że sprzeciwia się zakazowi broni palnej – aby dał gminom zielone światło na wprowadzenie zakazu broni palnej. Liberalny plan kontroli broni zabroniłby półautomatycznej AR-15 – broni wojskowej stosowanej w wielu niedawnych masowych strzelaninach w USA – a także oferowałby program wykupu legalnie zakupionych karabinów. Ale nie idzie obejmuje pistoletów, o co apelują lekarze i inni pracownicy służby zdrowia. Bill Blair, który pełnił funkcję ministra bezpieczeństwa granic i ograniczania przestępczości zorganizowanej w rządzie Trudeau, zasugerował program wykupu broni, szacując, że kosztowałby około 1,5 miliarda dolarów. W poniedziałek Trudeau spotkał się z lekarzami i innymi pracownikami służby zdrowia, z których niektórzy również wezwali go do wprowadzenia zakazu broni palnej w zwiazku z rosnącą przemocą w broni w Toronto. W Toronto odnotowano w tym roku 342 przypadki przemocy z użyciem broni, w których 505 osób zostało postrzelonych, a 29 z nich zabitych, według statystyk policji. To więcej strzelanin niż w całym 2018 roku. W poniedziałek policja dodała dwa wypadki w weekend i jednen zgon. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.