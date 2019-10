Sprawa dwóch wież i Jarosława Kaczyńskiego Brak decyzji o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania w ciągu wymaganych 30 dni, przedłużanie czynności sprawdzających aż do dziesięciu miesięcy oraz niepowiadomienie opinii publicznej o efektach swoich działań, by nie zaszkodzić notowaniom partii rządzącej – to grzechy, które popełniła prokuratura badająca tzw. sprawę dwóch wież. – W całej swojej praktyce zawodowej nie spotkałem się z sytuacją, w której prokuratura nie podjęłaby decyzji o wszczęciu bądź odmowie wszczęcia postępowania w ciągu 30 dni – mówi Onetowi znany warszawski adwokat, mec. Radosław Baszuk. Tymczasem w sprawie dwóch wież z decyzją zwlekano aż dziesięć miesięcy. To aż dziesięciokrotnie dłużej niż wynika z instrukcji zawartej w przepisach prawa. Co więcej, decyzja o niewszczęciu postępowania, która zapadła jeszcze przed wyborami, nie została podana opinii publicznej. – Władza skutecznie korzysta ze stworzonych przez siebie instrumentów prawnych. W ostatnich czterech latach nie przypominam sobie skutecznej decyzji prokuratorskiej sprzecznej z interesem władzy. Tak stało się i tym razem – mówi adwokat Baszuk. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

