Sprzedaż nieruchomości: więcej o technologii

Z cyklu: Domowe ciekawostki

Większość z nas, zarówno kupujących jak sprzedających ma albo dobry albo zły stosunek do nowych technologii. Oczywiście, wszyscy młodsi wiekiem, korzystają z nowych technologii coraz częściej. Porozumiewają się również tymi nowymi technologiami w relacjach nie tylko ze znajomymi, lecz w sprawach czysto biznesowych.

Często nie zdajemy sobie sprawy jak wiele nowa technologia ma wspólnego z własnym sukcesem nie tylko społecznościowym, gdzie ludzie chwalą się nowymi postami, zdjęciami, np. na Facebooku, czy innych mediach. Teraz można te systemy wykorzystać do nowych kontaktów właśnie z korzyścią dla swojego biznesu, czy też w poszukiwaniu nieruchomości.

Do niedawna, zarówno posiadanie telefonu, czy nawet tylko pagera, ale też własnej drukarki, faxu, było formą nowoczesnego prowadzenia biznesu. Oczywiście dzisiejszy świat już wygląda nieco inaczej. Rozwój nowoczesnych technologii jest tak szybki, że już obecnie nie wyobrażamy sobie inaczej prowadzenia spraw związanych ze sprzedażą oraz reklamowaniem/marketingiem nieruchomości.

Już na co dzień posługujemy się przecież aplikacjami mobilnymi, zainstalowanymi w każdym telefonie komórkowym, oczywiście smartfonie; mamy własne strony internetowe, dostępne za dotknięciem palca. Większość umów odnośnie kupna/sprzedaży zawieranych jest za pomocą tzw. podpisów elektronicznych, które są przecież legalnie ważne, a tego można dokonać przy pomocy internetu, nie tylko komputera, ale również wlaściwego telefonu/smartfona. Skraca to często czas zarówno negocjacji, ale oszczędza czas – niekonieczne są już nieustanne podróże do-i-od klienta, w uzyskaniu niezbędnych podpisów.

A więc musimy codziennie szkolić się w użyciu nowych technologii, tak aby nie pozostawać w tyle za konkurencją. Pomaga to nie tylko w doprowadzeniu do zakupu lub sprzedaży nieruchomości, ale też przede wszystkim we właściwym ich marketingu, rozpropagowaniu na rynku. Na marginesie muszę nadmienić, że w momencie wystawienia nieruchomości przez nasze biuro do systemu MLS, natychmiast jest ta nieruchomość wysyłana do całej listy innych stron internetowych, wyszukiwarek, które znacznie ułatwiają marketing. Listę takich stron zawsze mam dostepną, aby uświadomić naszym klientom jak jest to ważne oraz pomocne.

Oczywiście również na co dzień mamy wiele aplikacji związanych ze wszystkimi aspektami kupna oraz sprzedaży nieruchomości, takimi jak finansowanie, ale również listę szkół, sprawy związane z lokalną ekonomią, oraz wszystkimi innymi aspektami związanymi z tematem nieruchomości, a nieraz tak bardzo istotnymi w podjęciu przez naszych klientów ostatecznej decyzji o zakupie. Lecz również wiele z tych inormacji bardzo przydaje się w trakcie sprzedaży nieruchomości. Tak wiele bowiem informacji już obecnie można uzyskać, że różne aspekty tej wiedzy przyczyniają się do ostatecznego pojęcia decyzji: wielu klientów wręcz wymaga odpowiedniej wiedzy na temat lokalizacji i związanej z nią wiedzy.

Oczywiście wiedza ta pomaga nam w uzyskaniu wszelkiego rodzaju informacji, o którą nieraz pytają nasi klienci, a więc nie tylko w sprawie zakupu danego domu, lecz spraw związanych z późniejszym utrzymaniem domu, naprawami, czy np. instalacją basenu, a nawet doradztwa w tym zakresie.

Jako agenci musimy być przygotowani na odpowiedzi we wszystkich aspektach tych istotnych dla naszych klientów sprawach. Dlatego nowe technologie tak istotnie nam w tym pomagają.

Wiele z podawanych dodatkowo informacji nieraz przyciąga do nas klienta, który może polegać na naszej wiedzy właśnie na dany temat. Oczywiście, mając wieloletnie doświadczenie w sprawach nieruchomości możemy spodziewać się wielu poruszanych tematów, więc jesteśmy na nie przygotowani.

Przygotowując naszą stronę internetową pod nazwą „house4us.ca” staraliśmy się uwzględnić wiele możliwości pozyskiwania informacji przez naszego klienta samemu, a więc jest to bardzo duże ułatwienie nie tylko przy poszukiwaniu odpowiedniego miejsca do zamieszkania: można to robić za pomocą udostępnionej mapy, ale wielu innych informacji, poszukiwanych najczęściej. Zachęcam więc do odwiedzenia naszej strony!

