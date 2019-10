Stanisław Moniuszko – to co najpiękniejsze i jubileusz ćwierćwiecza Celebrity Symphony Orchestra

To będzie wielki koncert w miejscu, które znamy ze wspaniałej atmosfery i efektów wizualnych – Church on the Queensway. A okazja niezwykła: rok Stanisława Moniuszki i jubileusz 25-lecia Celebrity Symphony Orchestra.

Maestro Andrzej Rozbicki i Celebrity Symphony Orchestra (CSO) zapraszają w sobotę 26 października na galowy koncert z okazji 200. urodzin Stanisława Moniuszki (1819–1872), ojca polskiej opery narodowej. W programie koncertu usłyszymy obszerne fragmenty “Strasznego Dworu” i “Halki” oraz najbardziej znane i ukochane pieśni, te najpopularniejsze, w znakomitym wykonaniu.

Podczas tego wyjątkowego wieczoru Celebrity Symphony Orchestra będzie świętować 25-lecie swojej artystycznej działalności i dlatego też w drugiej części koncertu usłyszymy największe, najpopularniejsze i ulubione hity z repertuaru orkiestry. 25 lat temu CSO zagrała swój pierwszy koncert w McMillian Theatre na UofT w Toronto celebrując (stąd nazwa orkiestry) wtedy 50-lecie Kongresu Polonii Kanadyjskiej.

W koncercie wystąpią w kostiumach operowych z epoki największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej: sopran Joanna Horodko, solistka Opery Poznańskiej, mezzosopran Elżbieta Kaczmarzyk, solistka Opery Wrocławskiej, tenor Tomasz Janczak, dyrektor Karkonoskiego Festiwalu Operowego i dyrektor naczelny Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, baryton Kamil Pękala, solista Opery Bałtyckiej w Gdańsku i wokalista koncertów Waldemara Malickiego i Filharmonii Dowcipu oraz młoda kanadyjska wokalistka Caroline Stańczyk.

Solistom towarzyszyć będzie chór, 45-osobowa Celebrity Symphony Orkiestra i zespół taneczny Lechowia.

Będzie to koncert 300-lecia (200 lat Stanisława Moniuszki, 25 lat CSO i 75 lat KPK) – niezwykłe, zapierające dech w piersiach widowisko z olśniewającymi światłami, efektami specjalnymi i ponad 50 muzykami w orkiestrze na żywo.

Church on the Queensway (1536 The Queensway) znajduje się na przeciwko sklepu IKEA w Etobicoke. Sala posiada wszelkie udogodnienia przystosowane dla osób niepełnosprawnych i bardzo duży bezpłatny parking.

Bilety są jeszcze do nabycia w stałych punktach sprzedaży oraz na stronie internetowej (bez dodatkowych opłat) www.rozbicki.com

The Very Best of Stanisław Moniuszko

Saturday, October 26, 2019, 7.00 pm. Toronto

Elżbieta Kaczmarzyk Janczak, Joanna Horodko, Tomasz Janczak, Kamil Pękala

Caroline Stańczyk, Lechowia Dance Company

Celebrity Symphony Orchestra – Dr. Andrzej Rozbicki

Stanisław Moniuszko

Arthur Wachnik – MC

Program koncertu:

1. Straszny Dwor – Intrada

2. Straszny Dwór No.7, Jadwiga’s Dumka – E. Kaczmarzyk

3. Straszny Dwór No.17, Hanna’s Aria – Któraż to któraż – J. Horodko

4. Straszny Dwór No.13, Stefan’s Aria – T. Janczak

5. Straszny Dwór No.10, Miecznik’s Aria – K. Pękala

6. Straszny Dwór No.9, Jadwiga’s & Hanna’s Duet, Już ogień płonie – E. Kaczmarzyk, J. Horodko

7. Straszny Dwór No.15, Quartet from Act III – Kaczmarzyk, Horodko, Janczak, Pękala

8. Kozak – arr. R. Kłoczko – K. Pękala

9. Niepewność – arr. Rafał Kłoczko – C. Stańczyk

10. Prząśniczka – arr. Rafał Kłoczko – C. Stańczyk, J. Horodko

11. Halka – Jontek’s Aria – T. Janczak

12. Straszny Dwór – Mazurka from Act IV

13. Pieśń wieczorna, arr. Rafał Kłoczko

14. Franz von Suppe – Light Cavalry, Overture

15. Georges Bizet – Carmen, Habanera – E. Kaczmarzyk

16. Georges Bizet – Carmen, Toreador Aria – Kamil Pękala

17. Wojciech Kilar – Theme from The Ninth Gate, Vocalise – J. Horodko

18. Giacomo Puccini – Turandot, Nessun dorma – T. Janczak

19. Jerry Bock – Fidler on the Roof, Do you love me – E. Kaczmarzyk, K Pękala

20. Charles Gounod – Romeo and Juliet, Juliet’s Waltz – J. Horodko

21. Krzesimir Dębski – Dumka na dwa serca – E. Kaczmarzyk, T. Janczak

22. Wolfgang Amadeus Mozart – Magic Flute, Duet Papagena, Papageno – C.Stańczyk, K. Pękala

23. Roman Lipko, Budka Suflera.- Martwe morze – T. Janczak, J. Horodko

24. Gioachino Rossini – The Barber of Seville, Figaro’s Aria, Largo al factotum – Pękala

25. Vicenzo Di Chiara – La Spagnola

26. Giuseppe Verdi – La Traviata, Brindisi