Stanisław Piotrowicz za innego posła? – Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. To chyba odpowiedni moment na to – mówią WP mieszkańcy Krosna o Stanisławie Piotrowiczu, który starował w wyborach parlamentarnych z tego miasta. Przegrał, ale PiS ma namawiać posłów elektów, by nie objęli mandatu. Wyniki wyborów parlamentarnych 2019. Jak ustaliła WP, przegrana Stanisława Piotrowicza nie podoba się w PiS. Polityk przegrał z Tadeuszem Chrzanem o 824 głosy, który teraz ma być namawiany do tego, by nie przyjął mandatu. Wtedy przypadnie on Piotrowiczowi. Mieszkańcy Krosna nie przyjęli dobrze tej informacji. – Czuję się oszukana. Według mnie jest to zwykła, jawna korupcja – mówi w rozmowie WP pani Anna. Według naszych informacji Chrzan w zamian za rezygnację z mandatu miałby dostać “prezent na pocieszenie w postaci dobrej fuchy”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.