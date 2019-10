Susza – czy grozi nam brak wody?

Polska wysycha. To fakt – tego lata Internet znów obiegły szokujące zdjęcia z wielu zakątków kraju. Obumierające przy drogach i w miastach drzewa, wyschnięte wąwozy, którymi kiedyś płynęły strumienie, wypalone trawniki i łąki, hektary zniszczonych upraw, koryta wielkich rzek, w których woda sięgała do kostek lub do pasa to dzisiaj powszechny widok. Zwłaszcza w środkowej i zachodniej części kraju niedobór wody i nawracająca rok po roku susza są dotkliwe. Jeśli nie chcemy, by Noteć płynęła tylko na mapie, liczne małe jeziora będące miejscem wypoczynku ludzi i ostoją dla wielu gatunków zwierząt, ptaków i roślin zniknęły, a braki wody w miastach były regułą, musimy zmienić nasze podejście do gospodarowania wodą.

Używane często w mediach techniczne sformułowanie, że ,,Polska ma jedne z najniższych zasobów wodnych w Europieˮ niewiele mówi. W praktyce oznacza to, że ilość wody jaką dysponujemy by zaspokoić potrzeby ludzi i środowiska jest niewielka. Skutki sytuacji, gdy zaczyna jej brakować widzimy coraz częściej na ulicach naszych miast, na wsi, w przyrodzie. To prawda, że ilość wody przypadająca rocznie na jednego mieszkańca jest w Polsce nieduża – co jednak gorsze, w bardzo zły sposób zarządzamy tym wrażliwym zasobem beztrosko go marnując albo sprawiając, że nie utrzymuje się w środowisku tak długo, jak powinien.

Prawidłowe gospodarowanie zasobami wodnymi wymaga dobrej współpracy ministerstw, samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji społecznych i organów ochrony przyrody.