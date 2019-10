Sztuka robienia interesów według Donalda Trumpa. Turcja dostała wszystko, co chciała. Turcja otrzymała to, o co zabiegała od lat. Za darmo i nawet bez konieczności walki – takie konkluzje można wyciągnąć z amerykańsko-tureckich negocjacji w sprawie Syrii i Kurdów. Wszystko wskazuje jednak na to, że zawieszenie broni przetrwa tylko na papierze. Turcja otrzymała to, o co zabiegała od lat. Za darmo i nawet bez konieczności walki – takie konkluzje można wyciągnąć z amerykańsko-tureckich negocjacji w sprawie Syrii i Kurdów. Wszystko wskazuje jednak na to, że zawieszenie broni przetrwa tylko na papierze. Najsłynniejsza książka opatrzona nazwiskiem Donalda Trumpa (choć nie przez niego napisana) nazywa się “The Art of the Deal – sztuka robienia interesów”. Niewykluczone, że na czwartkowym porozumieniu w Ankarze prezydent Trump zrobił interes – z Turcją łączą go bowiem głębokie więzy biznesowe. Tego samego nie można jednak raczej powiedzieć o Stanach Zjednoczonych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

