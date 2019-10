Tak PiS chce odbić Senat? Politykowi KO zaproponowano funkcję ministra zdrowia. – Byłem sondowany, czy nie “wynająłbym się” dla obozu rządzącego na ministra zdrowia – przyznał w Radiu Plus chirurg, senator Koalicji Obywatelskiej, prof. Tomasz Grodzki. Polityk ze Szczecina wyjaśnił, jak zareagował na propozycję transferu do obozu Prawa i Sprawiedliwości. PiS straciło większość w Senacie, więc szybko stało się jasne, że zacznie “łowić” senatorów wśród przedstawicieli opozycji. Jak się okazało, partia rządząca wzięła za swój cel prof. Tomasza Grodzkiego, senatora Koalicji Obywatelskiej.



Polityk, który z zawodu jest chirurgiem, w rozmowie z Radiem Plus przyznał, że miał możliwość przejścia na stronę partii rządzącej. Konkretnie proponowano mu podobno stanowisko ministra zdrowia.

