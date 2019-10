Tak władza buduje państwo kościelne? Prokuratorzy powinni kierować się w kontaktach z Kościołem rozwagą, a o każdej sytuacji, w której śledczy domagają się od Kościoła dokumentów z procesów kanonicznych, musi wiedzieć Prokuratura Krajowa – tak wynika z treści wytycznych dla śledczych, do których dotarł portal gazeta.pl. Jak twierdzi portal, prokuratura zaprzeczała w ostatnich tygodniach istnieniu tego dokumentu. Jak podaje gazeta.pl, już w lipcu 2019 r. ówczesna posłanka koła Teraz! Joanna Scheuring-Wielgus zwróciła się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z prośbą o udostępnienie wytycznych Prokuratury Krajowej o sygnaturze PK I BP 029.12.2018. Według polityczki dokument PK ma traktować o zasadach prowadzenia spraw dotyczących przestępstw seksualnych duchownych i sposobu wykorzystania dokumentów wytworzonych w postępowaniach kościelnych. Śledztwo dziennikarskie gazeta.pl wskazuje, że dokument został skierowany do podległych prokuratur 23 stycznia 2019 r. Całe pismo można przeczytać pod tym adresem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

