Te miejsca mogą znaleźć się pod wodą Naukowcy przygotowali interaktywną mapę pokazującą, jakie rejony świata mogą zostać podtopione w związku z globalnym ociepleniem. Podnoszący się poziom wód może zagrażać życiu nawet 630 milionów ludzi. Naukowcy z miasta Princeton w amerykańskim stanie New Jersey w opublikowanym w periodyku “Nature Communications” artykule wyliczyli, ilu ludzi może ucierpieć przez podniesienie się poziomu mórz. Ponadto przygotowali interaktywną mapę, na której każdy może sprawdzić, czy mieszka na terenach zagrożonych podtopieniami. Średni poziom mórz w XX wieku podniósł się na świecie z powodu globalnego ocieplenia o 11-16 centymetrów. To, jak szybko będzie dalej rósł poziom wód w XXI wieku, zdaniem naukowców zależy od tego, jak sprawnie ludzkość weźmie się do walki z dalszymi zmianami klimatu i ograniczy emisję dwutlenku węgla. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

