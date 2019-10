Tęczowa scena i słowa abp Jędraszewskiego o “tęczowej zarazie” na festiwalu w Krakowie Podczas wykonania kompozycji “Evil Nigger” amerykańskiego kompozytora Juliusa Eastmana w ramach tegorocznej edycji festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie muzycy wystąpili na podświetlonej w barwy tęczy scenie. Z głośników rozbrzmiewał głos arcybiskupa Jędraszewskiego o “tęczowej zarazie”. – Ideały, o które walczył Eastman i które zawierał w swojej, muzyce są nadal aktualne. W kontekście ostatnich wydarzeń w Polsce pokazuje to, że wciąż jest to bój, który warto podejmować, problemy, o których warto mówić – ocenia kurator festiwalu Krzysztof Pietraszewski. Piąty dzień tegorocznej odsłony festiwalu Sacrum Profanum w Krakowie przyniósł kontrowersję: podczas wykonania utworu “Evil Nigger” amerykańskiego kompozytora Juliusa Eastmana w aranżacji Piotra Peszata (na cztery akordeony), słuchaczy zaskoczył głos arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, dobywający się z głośników. Słowa o “tęczowej zarazie” uzupełniły muzykę. Z pomysłem wykorzystania takiej finalnej formy do kuratora imprezy aranżer nowej wersji WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

