Tęczowo mi, od jesieni

Z cyklu: Z 8. piętra

Piękna polska jesień, złoto, żółtawo, czerwono, miedzianie. Za tydzień zaś „Tęczowy piątek” w polskich szkołach. To akcja Kampanii Przeciw Homofobii, przeprowadzana po raz czwarty w zainteresowanych szkołach, by choć raz w roku wesprzeć uczniów, szkolnych kolegów/koleżanki, którzy nie są heteronormatywni, są np. gejami, lesbijkami, osobami transpłciowymi. Czasem takie wsparcie, akceptacja inności, informacja o niej może komuś uratować życie. Akcja jest oddolna, to uczniowie decydują, jak będą obchodzić „Tęczowy piątek”, czyli promować równe prawa dla wszystkich uczniów w szkole. Rok temu wielu polityków, w tym niechlubna minister edukacji Zalewska, obok Kościół Katolicki grzmieli wespół, że to promowanie zboczeń, „genderów” i innych strasznych rzeczy, zastraszano dyrekcje szkół, że tematyka tolerancji wobec „tęczowych osób” jest nielegalna na terenie szkół bez zgody rodziców dzieci… Dziś już w szkołach pojawiają się żądania fundacji Ordo Iuris, ultraprawicowej organizacji, zwanej instytutem ds. kultury prawnej, chcą informacji nt. „Tęczowego piątku”, i to nie po to, by się włączyć w pozytywne działania, to pewne. Fundację założyła w 2013 Fundacja Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. ks. Piotra Skargi. Ta sama, która wydaje, rozsyła, agituje, nawołuje by „przebudzić sumienia Polaków”, bronić cywilizacji chrześcijańskiej w „przymierzu z Maryją”, a prawa człowieka, rozumiane w duchu tolerancji, wolności, wyboru nazywa „inwazją antykultury”. Podobne organizacje otrzymują w Polsce od 2015 środki na swoje think-tanki, konferencje, wydawnictwa, obawiam się, że także kosztem organizacji pozbawianych zupełnie pieniędzy na działania, jak telefon zaufania dla dzieci i młodzieży czy organizacje pomagające kobietom, rodzinom w przemocy czy edukatorzy seksualni, jeśli można jeszcze takie słowa w Polsce wypowiadać bezkarnie. Być może niedługo nie będzie można.

Poprzedni sejm, o paranojo, pozbawiony już mandatu wyborcy i, co jest dotąd nieznanym w RP przypadkiem, obradujący po zakończeniu wyborów do sejmu kolejnej kadencji, przekazał pod dalsze obrady projekt zapisów penalizujących edukację seksualną. W 20 miastach zebraliśmy się w protestach przeciwko takim wstecznym pomysłom pod hasłem „Jesień średniowiecza” pod wodzą niezawodnego Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Okazuje się, że najważniejszym problemem państwa pod nazwą Polska nie jest brak lekarzy i pielęgniarek, rzężąca ostatkiem sił służba zdrowia, oszust podatkowy na czele NIK, przedtem Minister Finansów z czarnym pasem w sztukach walk wschodnich, więc się nie boi nawet Wodza Kaczyńskiego, nie martwią rządu zatłoczone szkoły, podwyżki mediów i kosztów życia, brakujące leki, ale najważniejsze jest życie seksualne młodych. Mają być ciemni jak tabaka w rogu, dać się zaciągać bez piśnięcia w ciemne kąty panom odzianym w ciemne sukienki, dać się dotykać i wykorzystywać, zachodzić w ciąże w wieku nastu lat, czasami nawet z księdzem, synem pani premier. Mają dać się zarażać nie tylko HIV, ale i innymi wirusami, jak HBV i HCV, zapalenia wątroby typu B i C. I o tym odważnie powiedział szef PSL, partii wiecznych rozterek, do kogo jej we współpracy bliżej, ale jednak partii, która w minionych polskich wyborach parlamentarnych pokazała, że jest w stanie się odświeżyć, umocnić, przekonać do siebie. Lekarz, Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL jako jedyny poza lewicą odważnie wypowiedział się za koniecznością edukacji seksualnej dla młodzieży, za prawem do wiedzy, wyboru, bezpieczeństwa młodych ludzi. Takich zdecydowanych głosów brakuje po całej stronie opozycji.

Cała polityczna klasa polska żyje więc tematyką seksu, że tak to uproszczę. Z oddaniem troszczy się o te sfery życia najbardziej znany polski stary kawaler, Jarosław Kaczyński. A w podziemiu budują się tajne komplety edukacji seksualnej, i nie ma się z czego śmiać. Sięgamy z nostalgią po podręczniki Andrzeja Jaczewskiego, 90-letniego pediatry, seksuologa i pedagoga, które bez fałszywego wstydu i lęku wprowadzały młodziutkich ludzi w świat seksualności.

Jedyne postwyborcze pocieszenie jest takie, że w sejmie znalazła się grupa mądrych, światłych, odważnych kobiet, feministek, które nie dadzą się wodzić za nosy paternalistycznie ukształtowanym kolegom, będą toczyć merytoryczne batalie, biorąc pod uwagę „zielone” wyzwania, prawa człowieka i nie dadzą się sprowadzić do roli maszynek głosujących, ozdób czy posłusznych polityczek. Na kobiety w tym sejmie liczę, na kobiety lewicy, bliskie lewicy, z koalicji, te wszystkie z poczuciem misji i odpowiedzialności. Takie moje „matki boskie” i „królowe Polski”, do których zwraca się prawica w „przymierzu z Maryją”, tylko, że te moje są z krwi, kości, mózgu i z Konstytucją pod pachą i nie trzeba się do nich modlić. Mają moc sprawczą w Sejmie, niewielką, ale ją mają. Cudów nie oczekuję, ale pracy, a ona przyniesie efekty. Mamy też Olgę Tokarczuk. Z jej książką pod pachą, „Księgami Jakubowymi” senator Jerzy Fedorowicz zamknął obrady senatu minionej kadencji… Bardzo symboliczne, bardzo piękne są słowa aktora-senatora skierowane do naszej noblistki, że „ostatnie słowa tego Senatu należą do literatury i do wolności.”

Tymczasem na Śląsku okres Oktoberfestów, święta piwa, co wioska to ma swój „fest” na wzór Bawarii. Kto lubi piwo i przaśną muzykę, w porządku, to jedna z tych okazji by się spotkać, posiedzieć przy ławach, w namiotach, potańczyć nawet, czemu nie? Zadaję sobie tylko co roku pytanie, tu i ówdzie słysząc od znajomych o przygotowaniach do Oktoberfestu, po co przebierają się w stroje na wzór bawarskich, albo i bawarskie, lepsze czy gorsze podróby, czasem w drogie dirndle (stroje kobiece) i lederhołzy, portki skórzane, kapelusze z filcu, koszule w kratkę, by uzyskać ten cały podglądnięty stylizowany wygląd. Może to rodzaj karnawału, przebieranek. Szkoda mi, że w jednej czy drugiej wsi, również w Opolu, stolicy województwa, gdzie był także Oktoberfest, ludzie nie występują w swoich, miejscowych strojach, nie odtwarzają, nie odszukują ich. Fajnie jest odbudować, poczuć z nich właśnie radość czy dumę, przeżyć własną lokalną historię, zapominaną kulturę. To dopiero może być fajna zabawa, wystąpić w kiecce babki czy uszyć swoją na wzór, wyhaftować, poszukać kolorów, motywów, wtedy się robi ciekawie, obok bawarskiego dirndla siada Jemielnica, Gogolin czy Tarnów Opolski albo Kaszuby czy Beskidy. Do tego Ukrainiec, bo żyje ich pośród nas wielu, w swojej haftowanej rubaszce, i robi się wspólna Europa, choćby przy tym drewnianym stole i kuflu piwa. A może tak właśnie jest… Prawie tęczowo mi. Także od kolorów liści.

Beata Dżon Ozimek

Rysunki do felietonów Beaty Dżon Ozimek – Jan Bartoszek Bajan, TUTAJ jego biogram