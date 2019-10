Telefon Zaufania Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę ma już 2 mln zł. Telefon Zaufania dla dzieci FDDS, który od lat boryka się z brakiem finansowania i tym razem nie dostał dotacji od MEN. Dzięki zbiórce zorganizowanej przez Szymona Hołownię Fundacja dostała 2 mln zł i może poszerzyć pomoc, ale stabilnego finansowania wciąż nie ma. Jak wiele NGO-sów na granicy wymarcia. Niedawno informowaliśmy o konkursie MEN na prowadzenie m.in. bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii interwencyjno-informacyjnej z zakresu zdrowia psychicznego i zapobiegania samobójstwom wśród dzieci i młodzieży. Dotacji nie dostała Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, której telefon zaufania działa od ponad 10 lat, a od 2016 nie ma żadnego finansowania z budżetu państwa. Linie są oblegane, dzieci nie mogą się dodzwonić. Mimo to MEN, zamiast rozszerzyć działanie aktywnej już i znanej dzieciom infolinii, wolał stworzyć zupełnie nową. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

