Terlecki: służba zdrowia w Polsce uchodzi za jedną z najlepszych w Europie. Ochrona zdrowia od lat doświadcza w Polsce zapaści. Ale wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki uważa, że jest świetnie. Według niego mamy jeden z najlepszych systemów ochrony zdrowia w Europie. Przeczą temu wszystkie dostępne dane. Według rankingu prestiżowego pisma medycznego „The Lancet” pod względem jakości ochrony zdrowia jesteśmy na 23. miejscu w UE. Na briefingu w Sejmie 2 października 2019 wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział „Myślę, że zarówno sumy przekazywane na służbę zdrowia, znacznie większe, dwukrotnie większe niż wcześniej, jak i różne inne rozwiązania, w tym rozszerzenie też puli przyjęć na studia medyczne, że to wszystko stopniowo, bo tego się nie da zrobić z dnia na dzień, będzie radykalnie poprawiać stan naszej służby zdrowia. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

