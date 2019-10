Terlikowski ujawnia ohydę Kościoła Katolickiego! Nigdy bym nie pomyślał, że to red. Terlikowski publicznie obnaży ohydę instytucji, której zawsze i bezgranicznie był wierny. I nie chodzi bynajmniej o chamstwo, czy pijackie ekscesy abp. Głódzia… Czy Monika Olejnik tak przebiegle podeszła redaktora Terlikowskiego, czy on sam stracił czujność, dość, że rozmawiając o skandalicznym zachowaniu dostojnika zwanego od lat wśród dziennikarzy „biskup flaszka” powiedział coś nie o Głódziu, a o samej instytucji Kościoła Katolickiego, coś absolutnie ohydnego. Najpierw mianowicie potwierdził, że wiedza o alkoholowych ekscesach, chamskim zachowaniu, oraz poniżaniu innych ludzi przez Głódzia jest powszechna – w tym rewelacji żadnej nie ma. Potem jednak – ze szczerością, której mu osobiście winszuję – obnażył obrzydlistwo samej instytucji Kościoła Katolickiego, a nie biskupa Głódzia. Powiedział bowiem, że Głódź najprawdopodobniej przestanie pełnić funkcję metropolity gdańskiego, gdyż zbliża się do wieku emerytalnego. – „Nie sądzę, żeby ktokolwiek przedłużył okres jego urzędowania.” WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.