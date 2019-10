Posłowie głosowali, przed Sejmem trwał protest Sejm skierował do dalszych prac w komisji obywatelski projekt nowelizacji Kodeksu karnego przygotowany przez inicjatywę “Stop pedofilii”. Autorzy projektu przekonują, że ich celem jest “zapewnienie prawnej ochrony dzieci i młodzieży przed deprawacją seksualną i demoralizacją”. Zdaniem opozycji intencją projektodawców jest zakazanie prowadzenia edukacji seksualnej. – Dlaczego wprowadzacie taki gniot legislacyjny? – pytała podczas debaty posłanka Joanna Scheuring-Wielgus. – Wara od naszych dzieci – podkreśliła. Izba nie przyjęła złożonego podczas pierwszego czytania przez posłów Platformy Obywatelskiej – Koalicji Obywatelskiej wniosku o odrzucenie tego projektu w całości. Za dalszymi pracami nad projektem głosowało 243 posłów, 150 było przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu. Zgodnie z regulaminem Sejmu projekty obywatelskie nie podlegają tak zwanej zasadzie dyskontynuacji. Oznacza to, że prace nad takimi projektami są kontynuowane w Sejmie kolejnej kadencji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

