Synod za możliwością wyświęcania na księży żonatych stałych diakonów. – Kobieta jest mało brana pod uwagę w przekazywaniu wiary i staniu na straży kultury. Trzeba podkreślić: nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele znaczy kobieta w Kościele – oświadczył w sobotę papież Franciszek. – Rola kobiety w Kościele wykracza poza pełnienie funkcji – dodał. Synod biskupów na temat Amazonii, zakończony w sobotę, opowiedział się za możliwością wyświęcania na księży żonatych stałych diakonów. W dokumencie mowa jest o możliwości “wyświęcania mężczyzn – odpowiednich i uznanych przez wspólnotę – którzy będą mieli owocny diakonat stały i otrzymają właściwe przygotowanie do kapłaństwa, mając rodzinę prawnie założoną i trwałą”. Dlatego, jak zaznaczono w jednym z przegłosowanych punktów, kompetentne władze muszą ustanowić “kryteria i dyspozycje” w tej sprawie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

