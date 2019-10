To “uczucie zbliżającej się śmierci”. Jak walczyć z dławicą piersiową? Gdy do serca trafia zdecydowanie za mało tlenu, dochodzi do niedokrwienia, a typowymi objawami są wówczas bóle w klatce piersiowej, za mostkiem lub po jego lewej stronie, promieniujące do lewej ręki, barku, żuchwy czy gardła. Mają postać pieczenia, ucisku, ściskania lub ciężaru. W Polsce z powodu dławicy piersiowej, bo o niej mowa, może cierpieć nawet 1,5 mln osób. Szczególnie zagrożone są kobiety po pięćdziesiątce i mężczyźni – nawet po czterdziestce.



Według szacunków ekspertów, osoby dotknięte dławicą piersiową odczuwają wyraźne pogorszenie jakości życia, zwiększa się u nich ryzyko niepełnosprawności, utraty pracy i depresji.

