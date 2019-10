“Toczy się wojna brytanów pod dywanem w samym PiS” – Ta sprawa śmierdzi na odległość i może to być jedna z największych afer tych 30 lat Rzeczypospolitej, afera w samym sercu PiS-u – mówił na konferencji prasowej o sprawie szefa NIK Mariana Banasia rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec. Politycy opozycji komentowali sprawę prezesa PiS na konferencjach prasowych w czwartek. W wyemitowanym 21 września reportażu dziennikarz “Superwizjera” Bertold Kittel przyjrzał się kamienicy na krakowskim Podgórzu, którą do oświadczeń majątkowych wpisywał prezes NIK Marian Banaś. Trafił na prowadzony tam hotel na godziny i stanął oko w oko z przestępcą skazanym prawomocnym wyrokiem. Centralne Biuro Antykorupcyjne prowadzi od 16 kwietnia kontrolę oświadczeń o stanie majątkowym Banasia. Postępowanie obejmuje dokumenty złożone w latach 2015-2019, gdy Banaś był kolejno wiceministrem i ministrem finansów. Prezesem Najwyższej Izby Kontroli został w ostatnich dniach sierpnia tego roku. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

