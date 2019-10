Turcja rozpoczyna ofensywę lądową w Syrii Po serii nalotów wspomaganych ostrzałem artyleryjskim tureckie wojsko późnym wieczorem rozpoczęło lądowy etap inwazji w Syrii. Celem ataku są kurdyjskie siły w północnej części tego kraju – dotychczasowy sojusznik Amerykanów i innych państw zachodnich w walce z Państwem Islamskim. O rozpoczęciu lądowej ofensywy poinformowało tureckie Ministerstwo Obrony w środę na krótko przed godz. 22 czasu polskiego. Chwilę wcześniej zdominowane przez Kurdów Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) poinformowały o odparciu tureckiego ataku i zniszczeniu pojazdu pancernego w północno-wschodnim rogu kraju. Turcy zaatakowali m.in. jedno z kluczowych granicznych miast – Tall Abjad. W środę wieczorem Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podało, że w wyniku inwazji zginęło dotychczas 11 osób, w tym ośmioro cywilów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

