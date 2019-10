Tusk: wybory prezydenckie to jest absolutnie strategiczna sprawa Przed nami cztery lata, w których prawdopodobnie będzie rządzić rząd PiS-u. Żeby zatrzymać rząd PiS-u w robieniu szkód, trzeba mieć siłę prezydenckiego weta – zaznaczył przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk. Podkreślił, że wybranie kandydata, który będzie miał szansę wygrać w wyborach prezydenckich, to jest “absolutnie strategiczna sprawa”. (http://www.tvn24.pl) Donald Tusk odniósł się w środę do wyników wyborów parlamentarnych w Polsce, a także do przyszłorocznych wyborów prezydenckich. – Pojawiły się już spekulacje, kto kiedy będzie kandydował w wyborach prezydenckich. To jest absolutnie strategiczna sprawa – zaznaczył. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

