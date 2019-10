Udowodniono że brak dotyku zmienia DNA dziecka Nowo narodzone dzieci potrzebują regularnego przytulania, które zapewnia im poczucie bezpieczeństwa i ciepło. Według badań, brak dotyku może wpływać na maluchy na poziomie molekularnym, a skutki mogą utrzymywać się przez wiele lat. Kanadyjscy naukowcy poprosili rodziców 94 niemowląt o prowadzenie dzienników każdego dotknięcia i przytulenia przez pierwszych pięć tygodni życia maluchów, jak również rejestrowanie zachowań niemowląt, czyli głównie schematu spania, płaczu i wypróżniania. Cztery i pół roku później naukowcy pobrali próbki DNA dzieci, w celu analizy ich modyfikacji biochemicznej na skutek metylacji DNA. Jest to proces, podczas którego niektóre części chromosomów są znakowane małymi cząsteczkami węgla i wodoru, często zmieniając sposób funkcjonowania genów i wpływając na ich ekspresję. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

