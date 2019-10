USA: kelner i barman wśród najbardziej przygnębiających zawodów. – Zdaniem Amerykanów, jednym z najbardziej przygnębiających zawodów jest praca kelnera lub barmana. Najszczęśliwszy w USA z kolei jest ksiądz – informuje “Rzeczpospolita”. Badanie opracowali naukowcy z Uniwersytetu w Chicago, którzy przeprowadzili ankietę wśród 27 tys. amerykańskich pracowników, pytając ich o to, które zawody czynią ich nieszczęśliwymi i wywołują depresję. Najczęściej wymieniane zawody cechowało kilka elementów wspólnych – były nisko płatne i wymagały pracy fizycznej. Najgorszym zawodem wskazanym przez respondentów jest dekarz. Na drugim miejscu znalazł się zawód kelnera, a na trzecim miejscu badani wymieniali robotnika przemysłowego (poza budownictwem). Na czwartym zaś uplasowali się barmani – czytamy w “Rzeczpospolitej”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

