USA: resort bezpieczeństwa krajowego będzie pobierał próbki DNA od imigrantów Departament Bezpieczeństwa Krajowego USA, któremu podlega policja migracyjna i celna wraz ze strażą graniczną, zamierza pobierać próbki DNA od imigrantów, którzy trafią do aresztu lub wystąpią z wnioskiem o przyznanie azylu w momencie przekraczania granicy. O planach resortu bezpieczeństwa krajowego poinformował w środę – podczas telekonferencji z udziałem akredytowanych w ministerstwie dziennikarzy – przedstawiciel tego departamentu. Poprosił on o niepodawanie jego nazwiska w prasie. Obecnie w amerykańskich aresztach imigracyjnych przetrzymywanych jest ponad 40 tys. imigrantów, głównie z trzech państw Ameryki Środkowej: Hondurasu, Gwatemali i Salwadoru. Zostali oni zatrzymali podczas prób nielegalnego przekroczenia granicy bądź wystąpili o azyl polityczny bezpośrednio na granicy USA.

