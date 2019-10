USA się wycofują, Moskwa wypełnia próżnię w Syrii. Rosyjska żandarmeria patroluje tereny między syryjskimi i tureckimi wojskami w północnej Syrii – podało we wtorek ministerstwo obrony Rosji. Jak ocenia “New York Times”, Moskwa zamierza wypełnić “próżnię”, jaka powstała po wycofaniu się amerykańskich wojsk. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania wideo, na których mówiący po rosyjsku mężczyzna krąży po miejscu przypominającym opuszczoną niedawno amerykańską bazę w północnej Syrii. We wtorek ministerstwo obrony Rosji wydało oświadczenie, w którym twierdzi, że rosyjska żandarmeria, obecna już wcześniej w innych częściach Syrii, patroluje teraz “północno-zachodnią granicę dystryktu Manbidż, wzdłuż linii kontaktowej między wojskami Syryjskiej Republiki Arabskiej i armią turecką”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.