USA: szpitale zaatakowane przez hakerów zapłaciły okup Trzy szpitale w amerykańskim stanie Alabama, które zostały zaatakowane przez hakerów z użyciem oprogramowania szyfrującego dla okupu (ransomware) i z tego powodu wstrzymały przyjęcia pacjentów, zdecydowały się zapłacić haracz – wynika z doniesień medialnych. Jak podaje serwis Ars Technica powołując się na doniesienia lokalnej gazety “Tuscaloosa News”, przedstawiciele administracji dotkniętych atakiem placówek w końcu ubiegłego tygodnia otrzymali klucz deszyfrujący do zablokowanych przez hakerów systemów i rozpoczęli przywracanie funkcjonalności infrastruktury. W sobotę szpitale informowały o wciąż obowiązującej procedurze przekierowywania pacjentów do innych placówek. “Tuscaloosa News” nie podaje, ile wynosił okup, jaki administracja szpitali zapłaciła hakerom, ani kim są cyberprzestępcy, którzy zaatakowali szpitale należące do operatora Druid City Hospital (DCH). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

