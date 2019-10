V Konkurs Młodych Talentów – weź udział Federacja Polek w Kanadzie-Zarząd G łó wny

zaprasza utalentowan ą muzyczn ie polonijn ą m ł odzie ż do zg ł aszania kandydatur do V KONKURSU M Ł ODYCH TALENT Ó W

Kategorie konkursu: Junior (12 – 18) wokalna i instrumentalna

Senior (19 – 24) wokalna i instrumentalna Pe ł ny Regulamin Konkursu mo ż na zobaczy ć na stronie:

http://www.federacjapolek.ca/regulamin.pdf

Wypełnion ą Kartę Zgłoszeniową dostępną na stronie http://www.federacjapolek.ca/zgloszenie.pdf wraz z 5-minutowym nagraniem utwor ó w w formacie mp3, ż yciorysem i zdj ę ciem nale ż y przes ł a ć do 10 listopada, 2019 na adres: mlodetalentyfp@gmail.com

Koncert Laureat ó w odb ę dzie si ę

1 grudnia 2019, 2:00 p.m.,

w Beverley Hall SPK, 206 Beverley St., Toronto

Zwyci ę zcy i uczestnicy otrzymaj ą : nagrody pieni ęż ne, dyplomy oraz promocję w mediach polonijnych. Laureat Konkursu wystąpi na koncercie Maestro Macieja Jaśkiewicza.

Komitet organizacyjny: Katarzyna Grandwilewski, Iwona Bogorya- Buczkowski i Anna Wołochacz Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.