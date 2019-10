W Amazońskiej dżungli odkryto największe drzewo świata Amazońskie lasy kryją w sobie jeszcze wiele tajemnic. Ostatnio badacze natknęli się na monumentalne drzewo, które zaskakuje swoimi rozmiarami. Imponujący jest również fakt, że ta ogromna roślina pochłania tyle dwutlenku węgla, co standardowy las o powierzchni jednego hektara. Zaszyte w gęstych lasach cuda natury pozostają często niezauważone przez wiele lat. Tak było również w tym przypadku. W trakcie ostatnich badań, zespół badaczy pod przewodnictwem Erica Gorgensa i Diego Armando da Silvy odkrył najwyższe drzewo Amazonii. Nowo odkryte drzewo wyrosło na wysokość 88 metrów. Jak zapewniają naukowcy, przewyższa ono poprzednich rekordzistów o około 30 metrów. Badacze podkreślają, że w północno-wschodniej Amazonii, która stanowi prawie 90% istniejących lasów tropikalnych, takich gigantów może być znacznie więcej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

