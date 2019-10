W Katalonii rozpoczął się strajk generalny W piątek o północy rozpoczął się 24-godzinny strajk generalny w Katalonii. Protest jest formą sprzeciwu po poniedziałkowym skazaniu przez Sąd Najwyższy w Madrycie katalońskich separatystów. Organizatorami piątkowego strajku generalnego są dwie katalońskie centrale związkowe o profilu separatystycznym – CSC oraz IAC. Pierwszym z dużych zakładów, który ogłosił wyłączenie linii produkcyjnej z powodu strajku jest fabryka koncernu samochodowego Seat w miejscowości Martorell. Protest rozpoczął się tam już w czwartek wieczorem, za zgodą władz przedsiębiorstwa, które tłumaczyły wstrzymanie pracy troską o bezpieczeństwo swoich pracowników w związku z trwającymi od poniedziałku zamieszkami w Katalonii. Największe trudności spodziewane są w związku ze strajkiem na kolei, a także w barcelońskim metrze. Szacuje się, że w piątek w regionie kursować będzie tylko 30 proc. pociągów podmiejskich. Poważne zakłócenia spodziewane są ze strony pracowników spółek realizujących transport autobusowy w największych miastach Katalonii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

