W Polsce milionerów przybywa najszybciej W Polsce obecnie jest 116 tysięcy osób z majątkiem przekraczającym milion dolarów. W 2024 roku liczba ta podskoczy o 74 procent i będzie to jeden z największych wzrostów na świecie – wynika z raportu “Global wealth report 2019”. Według opracowania przygotowanego przez Credit Suisse Research Institute za pięć lat w Polsce będzie 202 tysiące milionerów. Podobnym przyrostem, jeśli chodzi o liczbę najbardziej majętnych osób, będzie mogła się pochwalić tylko Japonia. W połowie 2019 roku w Kraju Kwitnącej Wiśni było 3 mln milionerów, a w 2024 będzie ich prawie 5,2 mln. To oznacza wzrost o 71 proc. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.