We Wrocławiu książka Tokarczuk jak bilet – przejazd wtedy za darmo :) Decyzją prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka od piątku do niedzieli (11-13 października 2019) osoby podróżujące MPK z książką Honorowej Obywatelki Wrocławia, Noblistki Olgi Tokarczuk, będą zwolnione z obowiązku posiadania biletu.”- czytamy w informacji zamieszczonej w mediach społecznościowych przez Krzysztofa Balawejdera, prezesa wrocławskiego MPK. Świeżo nagrodzona noblistka jest blisko związana z Wrocławiem. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

