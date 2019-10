Widmo NRD krąży nad Niemcami Czy w ogóle jesteśmy jednym społeczeństwem? To nie jest rutynowe pytanie w polskiej kampanii wyborczej. To wątpliwość, którą właśnie podnoszą nasi sąsiedzi zza zachodniej granicy. Wybrzmiewa ona tak na okładkach tygodników, jak i w prywatnych rozmowach – pisze Karolina Wigura z “Kultury Liberalnej”. Mieszkańcy dawnej NRD wciąż porównywani są z mieszkańcami zachodnich Niemiec tak, jakby dzieliła ich przepaść. Pytanie, czy prawicową partię Alternatywa dla Niemiec (AfD) – rosnącą w siłę na obszarze dawnego NRD – powinno się traktować jak każdą inną w tym kraju. AfD pragnie prezentować się jako ugrupowanie „zwykłych Niemców”, reprezentujące „prawdziwych obywateli”, a nie uprzywilejowane elity. Tymczasem prezydent Niemiec stwierdził, że prawdziwa obywatelskość idzie razem z szacunkiem dla państwa prawa i praw jednostki. A AfD narusza te dwie wartości, czyli jest antyobywatelska. I to wywołało falę oburzenia, nie tylko na prawicy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

