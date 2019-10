Wiedza finansowa Polaków do poprawy Wiedza finansowa Polaków pozostawia wiele do życzenia. Okazuje się, że ponad połowa z nas nie zdaje sobie sprawy, że przez inflację pieniądze tracą na wartości. Bardzo dużo osób nie wie też, że można zapytać o powód negatywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego. W teście z wiedzy finansowej, przeprowadzonym dla platformy Kapitalni.org przez firmę Maison&Partners, trzeba było odpowiedzieć na 27 pytań, podzielonych na cztery bloki tematyczne: pożyczki, kredyty i zadłużenia, gospodarowanie budżetem domowym, oszczędzanie oraz ochrona danych osobowych. Polacy oceniali również swoje umiejętności. Jak mówi Agnieszka Szczepanik z Wonga Polska, w porównaniu do badań z 2018 roku ocena własnej wiedzy okazała się niższa i wróciła do poziomu z 2017 roku. – Egzamin z wiedzy finansowej Polacy zdają od trzech lat dostatecznie. W tym roku uzyskali średnio 13,33 poprawnych odpowiedzi na 27 pytań – zaznacza. Okazuje się, że mniej osób poprawnie odpowiedziało na pytania związane z pożyczaniem i wychodzeniem z długów. “Ponad 50 proc. biorących udział w badaniu nie potrafi znaleźć najkorzystniejszej oferty pożyczki, a 61 proc. nie wie, co to jest okres bezodsetkowy. Niestety nie znamy także swoich praw – aż 55 proc. z nas nie zdaje sobie sprawy, że w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku kredytowego, mamy prawo dowiedzieć się, jaka była tego przyczyna” – czytamy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.