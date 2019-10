Wisła Płock liderem po 13 kolejce piłkarskiej ekstraklasy Za nami 13. kolejka piłkarskiej PKO Ekstraklasy sezonu 2019/2020. Nowym liderem ekstraklasy została rewelacyjna Wisła Płock, która nie przestaje zaskakiwać. W 13. kolejce Nafciarze pokonali w Kielcach Koronę 1:0 odnosząc piąte zwycięstwo z rzędu. Punktem zwrotnym dla piłkarzy Wisły okazał się piątek 13 września. Płocczanie przegrali wówczas na wyjeździe z Zagłębiem Lubin 0:5. Od tej chwili ich gra zmieniła się jak za dotknięciem magicznej różdżki. W pięciu ostatnich meczach wiślacy wywalczyli komplet punktów. W tej chwili nie ma drugiej tak skutecznej drużyny w lidze. Znów przegrał Lech Poznań, który wypadł z górnej ósemki, na fali wznoszącej znajduje się Łódzki Klub Sportowy, który po kolejnym zwycięstwie opuścił strefę spadkową, a ligową tabelę cały czas zamyka bezbarwna Korona Kielce W piątek, 25 października na początek 13. kolejki zawsze groźna Cracovia Kraków zmagająca się ostatnio z problemami kadrowymi ograła Pogoń Szczecin 2:0, która tym samym straciła pozycję lidera. Tego samego dnia na znów z Zagłębiem Lubin u siebie nie wygrał Lech Poznań. Kolejorz po słabym meczu przegrał 1:2 i wypadł z ósemki. Dokończenie kolejki tradycyjnie nastąpiło w sobotę oraz w niedzielę. Ze względu na zbliżające się pojedynki Pucharu Polski nie było żadnego meczu w poniedziałek. W pierwszym sobotnim spotkaniu Łódzki Klub Sportowy, który w końcu zaczął zwyciężać pokonał innego beniaminka, Raków Częstochowa 2:0 i wyszedł ze strefy spadkowej. Następnie coraz lepiej grający Piast Gliwice wygrał u siebie z ostatnią Koroną Kielce 1:0 wskakując na podium, a wieczorem Lechia Gdańsk mimo dużej przewagi zaledwie zremisowała przed własną publicznością z Górnikiem Zabrze 1:1. Emocji nie brakowało także w niedzielę. Świetnie sobie radząca Wisła Płock ograła Jagiellonię Białystok 3:1 i wskoczyła na 1. miejsce. Później będący w dołku Śląsk Wrocław tym razem ograł Arkę Gdynia 2:1 dzięki czemu powrócił do grupy mistrzowskiej. Zmagania 13. kolejki PKO Ekstraklasy zakończył klasyk polskiej ligi przy Łazienkowskiej w którym Legia Warszawa rozbiła Wisłę Kraków aż 7:0. Pierwszego gola wicemistrzowie Polski strzelili za sprawą Luquinhasa już w 59. sekundzie i było to najszybsze trafienie sezonu. Hat-trickiem popisał się Jose Kante. Na gorąco mogę tylko wszystkich tak po ludzku przeprosić. Szczególnie tych, którzy jak ja, widzieli to na żywo” – napisał na Twitterze tuż po spotkaniu przy Łazienkowskiej Tomasz Jażdżyński, będący jedną z osób, która na początku roku włączyła się w ratowanie szarganej problemami, nie tylko finansowymi, Wisły. Krakowianie skompromitowali się nie po raz pierwszy w tym sezonie. Jedną z ich większych wpadek była porażka z drugoligowymi Błękitnymi Stargard 1:2, co skutkowało odpadnięciem z rozgrywek Pucharu Polski. Po serii pięciu z rzędu porażek w ekstraklasie zajmuje w tej chwili dopiero 14. miejsce. Wyniki 13. kolejki PKO Ekstraklasy Cracovia Kraków – Pogoń Szczecin 0:1 (0:1) Lech Poznań – KGHM Zagłębie Lubin 1:2 (0:1) ŁKS Łódź – Raków Częstochowa 2:0 (2:0) Lechia Gdańsk – Górnik Zabrze 1:1 (0:0) Wisła Płock – Jagiellonia Białystok 3:1 (1:0) Śląsk Wrocław – Arka Gdynia 2:1 (1:0) Korona Kielce – Wisła Płock 0:1 (0:1) Legia Warszawa – Wisła Kraków 7:0 (3:0) Tabela PKO Ekstraklasy Lp. Drużyna M. Pkt. Bramki 1 Wisła Płock 13 25 19-19 2 Piast Gliwice 13 24 15-9 3 Pogoń Szczecin 13 24 15-11 4 Legia Warszawa 13 23 22-13 5 Cracovia 13 23 21-14 6 Lechia Gdańsk 13 21 17-13 7 Śląsk Wrocław 13 21 17-13 8 Jagiellonia Białystok 13 20 22-17 9 Lech Poznań 13 18 23-17 10 Zagłębie Lubin 13 18 23-20 11 Górnik Zabrze 13 15 12-13 12 Raków Częstochowa 13 15 14-19 13 ŁKS Łódź 13 11 15-23 14 Wisła Kraków 13 11 14-24 15 Arka Gdynia 13 10 11-22 16 Korona Kielce 13 8 6-19 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

