Władze Toronto będą współpracować z prowincją przy budowie komunikacji Rada Miasta przegłosowała we wtorek kontynuację ekspansji systemu komunikacji publicznej we współpracy z rządem Ontario. Dzisiejsze głosowanie pozwala pracownikom miasta na negocjowanie i zawieranie umów z władzami prowincji Ontario w sprawie przyszłych projektów komunikacyjnych dla Toronto. Teraz pracownicy miasta i TTC będą współpracować z prowincją. Kluczowe elementy porozumienia między miastem a prowincją obejmują:

• Miasto zachowuje własność istniejącej sieci metra

• TTC zachowuje prawo do obsługi sieci komunikacyjnej

• finansowanie z kasy prowincji, z pomocą rządu federalnego, na prawie 30 miliardów dolarów w projektach ekspansji komunikacji

• 5 miliardów dolarów z kasy miasta – fundusze, które byłyby wymaganą częścią miejskich funduszy na ekspansję komunikacji w Toronto – zostaną przeznaczone na naprawy istniejącego systemu komunikacyjnego i realizację innych priorytetowych projektów komunikacyjnych w Toronto, takich jak Eglinton East LRT i komunikacja nad jeziorem Ontario

• prowincja i miasto zgadzają się współpracować, aby jak najszybciej zrealizować cztery kluczowe projekty komunikacyjne

• koszty poniesione przez miasto do tego momentu w związku z planowaniem projektów komunikacyjnych zostaną pokryte przez prowincję wraz z kosztami poniesionymi przy budowie nowych linii

• prowincja pokryje wszelkie przekroczenia budżetów czterech priorytetowych projektów.



Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.