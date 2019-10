Wojciechowski zrobił złe wrażenie i zapewne czeka go powtórne przesłuchanie w europarlamencie Kandydujący na funkcję unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski rozczarował swoim wystąpieniem europosłów, którzy przesłuchiwali go, żeby zdecydować, czy zatwierdzą go na stanowisko w Komisji Europejskiej. Pierwsze reakcje uczestników spotkania wskazują, że Wojciechowski nie przedstawił oczekiwanych od niego konkretów i będzie prawdopodobnie musiał stanąć do powtórnego przesłuchania za dwa tygodnie. Wojciechowski odpowiadał na pytania eurodeputowanych przez dwie i pół godziny i krytyka jego wystąpienia płynie ze wszystkich stron – zarówno członków komitetu, dyplomatów jak i widzów. Zarzuty dotyczą głównie braku konkretów, zwłaszcza w kwestii obrony rolniczej branży przed zmniejszeniem unijnych dotacji. Uczestnicy przesłuchania uważają, że Wojciechowskiemu zaszkodziło też, że zdecydował się przemawiać po angielsku, co utrudniło mu komunikację – nie było to konieczne, bo mógł mówić w języku ojczystym. Wojciechowski powiedział dziennikarzom po przesłuchaniu, że jest gotów jeszcze raz spotkać się z członkami komitetu ds. rolnictwa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

