Wraku nie odzyskano, śledztwa nie zakończono. Pytania o działania Antoniego Macierewicza. W tej historii była sztuczna mgła, pancerna brzoza i bomba termobaryczna. Padały najcięższe oskarżenia o zamach, zbrodnię i zdradę Polski. Była komisja i podkomisja i grzmiący na wszystkich Antoni Macierewicz i nagle wszystko ucichło. Wraku nie odzyskano, śledztwa nie zakończono. Kiedy zostanie opublikowany raport smoleński? Na to pytanie przewodniczący podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz odpowiada tak: – TVN od dawna kłamie w sprawie katastrofy smoleńskiej, w tym także zadając pytanie “kiedy będzie raport?”. Raport techniczny, definiujący przyczyny katastrofy, został opublikowany ponad rok temu. Kuriozalne jest już samo stwierdzenie, że ktoś kłamie, pytając “kiedy będzie raport?”, szczególnie, gdy weźmie się pod uwagę to, że na spotkaniach Antoni Macierewicz obiecuje, że raport dopiero będzie. – Będzie raport końcowy niedługo. W tym roku, albo na początku przyszłego – mówił podczas jednego ze spotkań. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

