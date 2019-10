Wrota piekła właśnie się otwierają. Wojna kulturowa dopiero się zaczyna. Myślicie, że już wiecie, jak smakuje wojna kulturowa? Mylicie się. Spór o katechezę w szkole był zaledwie pieszczotą wobec tego piekła, jakie nas czeka, gdy w nadchodzących latach zaczniemy – za sprawą religijnej prawicy i Kościoła – skakać sobie do gardeł. A tak się stanie przy okazji sporu o edukację seksualną, in vitro czy zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej. Bo Kościół wie, że albo dokręci teraz śrubę, albo o „moralnej rewolucji” może zapomnieć. PiS jeszcze nie zdążył skończyć poprzedniej kadencji sejmu, a już pokazuje, co będzie motorem napędowym polityki w najbliższych miesiącach. Na przeniesionym po wyborach posiedzeniu sejmu został wrzucony projekt „Stop pedofilii”. Jego autorami są środowiska ultrakatolickie – fundacja Pro – Prawo do życia. Projekt zakłada penalizację edukacji seksualnej. PiS w pełni go popiera: posłowie tej partii domagają się „jedynie” wyższych kar za „propagowanie” edukacji seksualnej. To absurd, bo przecież edukacja seksualna oznacza, że młodzi ludzie poznają swoje ciało, uczą się szacunku i odpowiedzialności za swoje decyzje. Ba, edukacja chroni przed pedofilią czy zapobiega niechcianym ciążom. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

