Wybory 2019. "Nie będzie Budapesztu w Warszawie". W oczekiwaniu na oficjalne wyniki chciałem podziękować tym wszystkim, którzy wybrali Koalicję Obywatelską – powiedział Grzegorz Schetyna, lider PO po ogłoszeniu wyników exit poll. – To nie była uczciwa walka – mówił lider Platformy Obywatelskiej. – Przed nami jeszcze Senat. Wierząc w zwycięstwo w Senacie, chcę zapewnić, że to jest nasza przyszłość: wspólne działanie opozycji – stwierdził Grzegorz Schetyna. – Przed nami kolejne wybory i kolejna praca. Wybory prezydenckie z pewnością wygramy. Nie będzie Budapesztu w Warszawie – zapowiadał.

