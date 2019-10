WYBORY: PORÓWNAJ PARTIE, PROGRAMY i ICH STANOWISKA W WAŻNYCH KWESTIACH

W poniedziałek obywatele Kanady wybierają posłów Parlamentu, do niższej jego izby czyli Izby Gmin – House of Commons.

ELECTIONS CANADA – wszystkie informacje

Kanadyjski Senat nie jest wybieralny. Senatorowie są mianowani.

Izba Gmin składa się z 338 posłów (Members of Parliament, w skrócie MP). Członkowie Izby Gmin pochodzą z wyborów powszechnych. Wybierani są w 338 jednomandatowych okręgach wyborczych. Izba Gmin odpowiedzialna jest za cała pracę legislacyjną.

Pierwszy Parlament Kanady ukonstytuował się 6 listopada 1867. Poprzedni, czterdziesty drugi Parlament, ukonstytuował się 3 grudnia 2015 roku. 21 października wybieramy posłów 43. Parlamentu.

Oto jak rozkłada się liczba mandatów poselskich i senatorów w poszczegónych prowincjach i terytoriach:

Tak wyglądał rozkład partii w ostatnim Parlamencie:

Liberal Party – 184

Conservative Party of Canada – 99

New Democratic Party – 44

Bloc Quebecois – 10

Green Party of Canada – 1

•••

Tutaj ocena tego jak każda z partii wypada z punktu widzenia polityki podatkowej. Taką cenzurkę i raport wydała organizacja Canadians for Tax Fairness.



•••

Globalnews wymienia najważniejsze kwestie obecnych wyborów:

Miejsca pracy, zatrudnienie

Gospodarka

Służba zdrowia

Środowisko naturalne

Personalne podatki

Polityka mieszkaniowa

Polityka rodzinna

Stanowisko i obietnice każdej partii w tych kwestiach znajdziemy TUTAJ.

•••

Tutaj, w CBC Canada Votes 2019, znajdą Państwo stanowisko każdej z partii także w kilku innych kwestiach. Oto pełna ich lista, a każdy temat jest omówiony szerzej przez analityka:

Carbon tax (podate od zanieczyszczeń środowiska)

Opieka nad dziećmi

Zmiana klimatu

Deficyt

Edukacja

Środowisko naturalne

Broń palna

Służba zdrowia

Polityka mieszkaniowa

Imigracja

Ludność rdzenna

Miejsca pracy, zatrudnienie

Produkcja

NAFTA

Rurociągi

Seniorzy

Małe przedsiębiorstwa

Podatki

Technologia

Komunikacja i transport

•••

The Globw and Mail oferuje do 21 października bezpłatny dostęp do swojej platformy online, a tam pełen serwis wyborczy Federal election 2019: The definitive guide to the issues and party platforms

•••