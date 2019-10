WYBORY: Yvan Baker – kandydat liberalny w Etobicoke Centre

Yvan Baker jest kandydatem Partii Liberalnej w okręgu Etobicoke Centre, gdzie w latach 2014-2018 był posłem ontaryjskim.

W tym czasie piastował stanowiska asystenta parlamentarnego Charlesa Sousy, ministra finansów, asystenta parlamentarnego Deb Matthews, prezydent rady skarbu oraz asystenta parlamentarnego ministra ds. cyfryzacji, komisarza w Board of Internal Economy i wiceprezesa Standing Committee on Finance and Economic Affairs.

Gazeta: Które elementy programowe są zdaniem Pana jako kandydata Partii Liberalnej najważniejsze dla Kanady w 2019 roku i na przyszłość?

Yvan Baker: Istnieje sześć kwestii, które moim zdaniem są najważniejsze dla osób w moim okręgu i w których, jako Wasz poseł, będę nadal wprowadzał zmiany: to dalsze podejmowanie kroków w celu rozwoju naszej gospodarki, abyśmy mogli czerpać korzyści z miliona miejsc pracy utworzonych od 2015 r; zwiększenie inwestycji w celu wzmocnienia naszego systemu opieki zdrowotnej; podejmowanie działań dla seniorów, na przykład obniżenie wieku uprawniającego do pobierania Old Age Security i zwiększanie Guaranteed Income Supplement; inwestowanie i budowanie infrastruktury, w tym transportu publicznego, w celu wspierania rozwijającej się gospodarki, skrócenie czasu dojazdu do pracy, ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i poprawa jakości naszego życia; i podejmowanie dalszych działań na rzecz zmian klimatu, abyśmy mogli zapewnić czyste środowisko przyszłym pokoleniom.

Gazeta: Dlaczego Kanadyjczycy powinni dać liberałom kolejną kadencję – co z tego, co rozpoczęto w pierwszej kadencji. szczególnie trzeba kontynuować?

Yvan Baker: W tych wyborach stawka jest bardzo wysoka. Nie było aż tak kiedyś – myślę, że mamy teraz przed sobą dwie bardzo różne opcje. Chcę, aby rząd koncentrował się na budowaniu silnej gospodarki dzisiaj i w przyszłości, aby był zaangażowany w inwestowanie w te usługi, na których wszyscy polegamy, takie jak opieka zdrowotna, i aby był oddany kwestii zwalczania zmian klimatu.

Nie chcę tego, co obserwujemy teraz w Ontario – rządu, który podważa nasz długoterminowy dobrobyt gospodarczy i ogranicza podstawowe usługi. Nie chcę więcej tego, co robi Doug Ford.

Stawką jest więc wiele nie tylko Etobicoke Centre, ale także cała Kanada. Jestem dumny z tego, co osiągnął nasz rząd, ale nasza praca jeszcze się nie skończyła. Chociaż rząd był w stanie poczynić znaczne postępy w ciągu ostatnich czterech lat, jest jeszcze tak wiele do zrobienia, aby Kanadyjczycy, a co ważniejsze, mieszkańcy Etobicoke Centre, mogli mieć dostatnie i wygodne życie.

Razem możemy nadal działać z korzyścią nie tylko dla mieszkańców Etobicoke Centre, ale także dla wszystkich Kanadyjczyków.

Gazeta: Politycy wiele obiecują podczas każdej kampanii wyborczej – do jakiego stopnia głosujący mogą zaufać obietnicom tym razem?

Yvan Baker: Myślę, że istnieje wiele dowodów na to, że Partia Liberalna dotrzymała swoich obietnic po ostatnich wyborach. Wdrożenie nowego kanadyjskiego zasiłku na dzieci Canada Child Benefit i obniżenie podatków dla klasy średniej to tylko parę przykładów obietnic, które obecny rząd złożył podczas wyborów w 2015 r., a następnie dotrzymał kiedy był u władzy. Niedawno opublikowana książka, zatytułowana „Ocena liberalnego rządu Justina Trudeau”, podaje również, że z 353 obietnic złożonych przez Partię Liberalną w 2015 r. 92% zostało częściowo lub całkowicie spełnionych.

Gazeta: W jaki sposób program Pana partii jest lepszy dla Kanady i Kanadyjczyków niż program torysów, którzy są Waszą najpoważniejszą konkurencją?

Yvan Baker: Prawdziwa zmiana działa, ale nie możemy pozwolić Andrew Scheerowi i konserwatystom zabrać nas z powrotem do czasów nieudanej polityki Stephena Harpera. Zbyt długo Stephen Harper pozwalał naszej klasie średniej pozostać w tyle, podczas gdy 1 % najbogatszych dostawało kolejne podwyżki. Konserwatyści Andrew Scheera cofną nas do tych samych nieudanych politycznych decyzji. Nie mają orientacji i prawdziwego kontaktu z kanadyjskimi rodzinami. Wprowadzają podziały między ludźmi. I przeciwstawiali się każdemu krokowi mającemu za zadanie zbudowanie silniejszej klasy średniej.

Program naszej partii zapewnia Kanadyjczykom możliwość wybierania z myślą o przyszłości i unikania powtarzania błędów z przeszłości.

Gazeta: Lokalnie, co planuje Pan zrobić i/lub zmienić?

Yvan Baker: Tak jak robiłem to przez cztery lata jako poseł ontaryjski, będę nadal w zdecydowany sposób dbał o interesy wyborców w Etobicoke Centre, aby ich głosy były słyszane w Ottawie, i będę nadal ciężko pracował i koncentrował się na konkretnych wynikach dla naszej społeczności.

Mówiąc ściślej, mam nadzieję kontynuować prace nad kwestią hałasu na lotnisku. Będę walczył o zakończenie lotów nocnych nad naszym okręgiem, i o to, aby władze portu lotniczego nie próbowały ponownie realizować idei przekierowania lotów. Będę też opowiadał się za wyznaczeniem niezależnego rzecznika praw obywatelskich (ombudsmana), który byłby odpowiedzialny za nadzór nad hałasem, skutkami zdrowotnymi, wpływem społecznym i gospodarczym lotniska na lokalną społeczność.

Będę również nadal dbał o to, aby Eglinton LRT była prowadzona pod ziemią w naszym okręgu. Zależy mi również na zbudowaniu ośrodka w Etobicoke Centre, aby zapewnić bezpieczne miejsce dla naszej młodzieży i seniorów.

Gazeta: Dlaczego Polonia powinna głosować na Pana?

Yvan Baker: To czego do tej pory dokonał nasz rząd w Kanadzie i nasza pozytywna wizja budowania dalej na bazie tych osiągnięć, to zapewnienie, że będziemy nadal pomagać ludziom, w tym członkom Polonii, w Etobicoke Centre i wszystkim Kanadyjczykom, aby ich życie stawało się łatwiejsze i bardziej dostatnie.

Ponadto, mam na swoim koncie konsekwentne wspieranie polskiej społeczności.

Jako poseł ontaryjski przedstawiłem wniosek o uznanie zbrodni katyńskiej w 1940 r. za akt ludobójstwa. Podczas zbrodni katyńskiej ponad 22 000 najbardziej wartościowych Polaków zostało brutalnie zamordowanych przez sowieckie NKWD na rozkaz Stalina.

Mój wniosek wezwał również do tego, aby ludobójstwo zbrodni katyńskiej na zawsze zostało połączone z pamięcią o tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w 2010 r., w tym o prezydencie Lecha Kaczyńskiego.

Dla Polaków i Polonii masakra katyńska pozostaje głęboką historyczną raną. Projekt ustawy miał na celu oddanie hołdu pamięci ofiar i podkreślenie odpowiedzialności sowieckich sprawców.

W 2014 roku poparłem ustawę zaproponowaną przez moją koleżankę, ówczesną posłankę liberalną Dipikę Damerlę, dzięki uchwaleniu której Ontario stało się pierwszą jurysdykcją na świecie, która formalnie uznała 2 kwietnia Dniem Świętego Jana Pawła II.

Udało nam się uchwalić tę ustawę tuż przed kanonizacją Świętego Jana Pawła II, co sprawiło, że pierwsze obchody Dnia Świętego Jana Pawła II w Ontario były jeszcze bardziej wyjątkowe.

Zawsze fascynowało mnie polskie hasło „Za waszą wolność i naszą”. Dlatego zaszczytem jest dla mnie branie udziału w upamiętnianiu ważnych wydarzeń wraz z Polonią, takich jak Dzień Konstytucji Polski i Dzień Niepodległości, które zbiegają się z Dniem Pamięci w Kanadzie.

Gdybym został wybrany, nadal byłbym silnym głosem polskich Kanadyjczyków w Etobicoke Centre i w Kanadzie.

Chciałbym również być aktywny w sprawach i polityce bezpośrednio związanej z Polską.

Polska jest ważnym partnerem handlowym dla Kanady, a kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) stanowi ważny instrument pogłębienia naszych więzi handlowych z Polską i innymi państwami członkowskimi UE.

Polska jest także ważnym sojusznikiem wojskowym Kanady. Kanada była pierwszym krajem NATO, który zatwierdził przystąpienie Polski do Sojuszu w 1998 r. Polskie oddziały rozmieszczone są w kierowanej przez Kanadę grupie bojowej NATO na Łotwie. Wraz z rosyjską inwazją na Ukrainę, wojną na wschodzie Ukrainy i nielegalną aneksją Krymu przez Putina wzrosły również obawy o bezpieczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym w Polsce.

Będę ciężko pracował na rzecz wzmocnienia naszych dwustronnych relacji gospodarczych i pogłębienia naszych relacji w kwestiach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie bezpieczeństwa.

PODSUMOWANIE

Yvan Baker zawsze działa dla dobra Polonii:

Jako poseł ontaryjski przedstawił wniosek o uznanie Zbrodni Katyńskiej za akt ludobójstwa

Popierał uchwalenie ustawy z inicjarywy posłanki liberalnej, dzięki której Ontario stało się pierwszą jurysdykcją na świecie, która formalnie uznała Dzień Świętego Jana Pawła II

Corocznie i z dumą wspiera ważne wydarzenia w społeczności polonijnej, w tym Dzień Niepodległości, Dzień Konstytucji i Polski Festiwal na Roncesvalles

Co Yvan i Partia Liberalna zrobią dla Ciebie:

Inwestycja kolejnych 6 miliardów dolarów, aby poprawić opiekę zdrowotną.

Zwiększenie kwoty zwolnionej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 15 000 dol, co oszczędzi rodzinom do 600 dol. rocznie.

Zwiększenie zasiłku na dzieci Canada Child Benefit, aby nadążyć za rosnącymi kosztami utrzymania.

Zwiększenie świaczeń dla seniorów poprzez podwyższenie Guaranteed Income Supplement i Old Age Security.

Prawnie wiążące 5-letnie konkretne kroki w celu osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 r